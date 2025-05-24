Захищала своїм тілом пташенят – під час обстрілу Київщини загинула лелека

Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят.

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Внаслідок атак РФ страждають не тільки українці, але й природа. У п’ятницю, 23 травня, під час дронового удару в Обухівському районі Київщини загинула лелека, яка накрила своїм тілом чотирьох пташенят, захищаючи їх від небезпеки. Про це повідомили в соціальних мережах.

«На жаль, сьогоднішня дронова атака на Обухівщині, окрім руйнувань людських осель, забрала життя і мами-лелеки в одному із сіл нашої громади. Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це і урятувало їм життя. Малюків зняли зі стовпа. Їхню маму поховали», – йдеться в повідомленні.

Після консультацій щодо догляду за пташенятами, їх забрала до себе місцева мешканка. Батько пернатих частий гість на її території.

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