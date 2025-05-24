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На Житомирщині суд надав громаді право користування та розпорядження прибережною земельною ділянкою

22:30, 24 травня 2025
Суд зобов’язав фповернути у власність громади прибережну ділянку біля річки Унава, частину якої неправомірно віднесли до сільськогосподарських угідь.
На Житомирщині суд надав громаді право користування та розпорядження прибережною земельною ділянкою
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Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури щодо усунення перешкод у  здійсненні громадою права користування та розпорядження земельною ділянкою. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Мова йде про ділянку площею 39,8914 га, яка частково знаходиться у прибережній захисній смузі річки Унава. Вона розташована в межах Андрушівської  територіальної громади Бердичівського району.

Встановлено, що спірна ділянка належить до комунальної власності, проте без встановлення захисної зони прибережної захисної смуги річки. Відповідно до чинного законодавства цільове призначення частини спірної земельної ділянки повинно бути – землі водного фонду з відповідною категорією.

Однак, частині вищевказаної ділянки неправомірно присвоїли категорію – землі сільськогосподарського призначення, при тому, що вона розташована впритул до водного об’єкта. Окрім цього, ця земельна ділянка сформована без врахування розміру прибережної захисної смуги, яка може бути і суттєво більшою.

За таких обставин суд погодився з доводами прокурора про наявність підстав для задоволення позову в інтересах держави.

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суд Житомирська область

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