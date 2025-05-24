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Видобуток корисних зі збитками понад 1 млн грн: на Буковині судитимуть керівника підприємства

22:00, 24 травня 2025
Внаслідок незаконних дій було без дозволу добуто понад 1500 кубометрів легкоплавкої глини, яка входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення.
Видобуток корисних зі збитками понад 1 млн грн: на Буковині судитимуть керівника підприємства
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У Чернівецькій області скерували до суду справу керівника підприємства, якого обвинувачують у незаконному заволодінні ґрунтовим покривом земель, що створило загрозу для довкілля, а також у незаконному видобутку корисних копалин. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

 За версією слідства, підприємство без спеціального дозволу розробляло земельну ділянку за межами дозволеної території, використовуючи важку техніку та знімаючи верхній шар ґрунту.

Внаслідок цих дій було незаконно добуто понад 1500 кубометрів глини, яка вважається корисною копалиною загальнодержавного значення. Збитки для екології оцінили в понад 1 мільйон гривень. Додатково до суду подано позов щодо компенсації цієї суми.

Майно керівника та техніку підприємства арештовано в рамках досудового розслідування.

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