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Добыча полезных с убытком более 1 млн грн: на Буковине будут судить руководителя предприятия

22:00, 24 мая 2025
В результате незаконных действий было без разрешения добыто более 1500 кубометров легкоплавкой глины, входящей в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения.
Добыча полезных с убытком более 1 млн грн: на Буковине будут судить руководителя предприятия
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В Черновицкой области направили в суд дело руководителя предприятия, обвиняемого в незаконном завладении грунтовым покровом земель, что создало угрозу для окружающей среды, а также в незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия предприятие без специального разрешения разрабатывало земельный участок за пределами разрешенной территории, используя тяжелую технику и снимая верхний слой почвы.

В результате этих действий было незаконно добыто более 1500 кубометров глины, которая считается полезным ископаемым общегосударственного значения. Ущерб для экологии оценили более чем в 1 миллион гривен. Дополнительно в суд подан иск компенсации этой суммы.

Имущество руководителя и техники предприятия арестовано в рамках досудебного расследования.

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