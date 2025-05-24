Грозы, град и шквалы — 25 мая Украину накроет непогода

В воскресенье, 25 мая, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ожидается облачная погода с прояснениями. В северных, большинстве центральных, а также Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях прогнозируются кратковременные дожди.
Днем возможны грозы, местами град и шквальные порывы ветра скоростью 15–20 м/с в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Местами ожидаются значительные осадки.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с. На Левобережье местами порывы до 15–20 м/с.
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