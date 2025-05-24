Грозы, град и шквалы — 25 мая Украину накроет непогода

25 мая Украину накроет непогода — грозы, град и шквалы, а местами порывы ветра до 20 м/с.

Источник фото: Patrick Nguyen / Unsplash

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В воскресенье, 25 мая, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ожидается облачная погода с прояснениями. В северных, большинстве центральных, а также Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях прогнозируются кратковременные дожди.

Днем возможны грозы, местами град и шквальные порывы ветра скоростью 15–20 м/с в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Местами ожидаются значительные осадки.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с. На Левобережье местами порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха:

в западных областях: ночью 4–9°, днем 11–16°;

на остальной территории: ночью 12–17°, днем 23–28°;

прохладнее будет в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — днем 17–22°.

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