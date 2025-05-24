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В Украине запустили опрос для военнослужащих о барьерах во время службы

19:53, 24 мая 2025
Минобороны собирает данные о барьерах в армии для улучшения условий службы.
В Украине запустили опрос для военнослужащих о барьерах во время службы
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В Украине стартовал анонимный опрос для военнослужащих с целью изучения барьеров, с которыми сталкиваются защитники во время прохождения службы. Инициатива реализуется в рамках стратегии создания безбарьерного пространства — проекта, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие смогут анонимно рассказать о барьерах — социальных, физических, психологических, информационных или организационных, с которыми сталкиваются они или их сослуживцы.

Отмечается, что анкета состоит из шести тематических блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, взаимодействие с государственными учреждениями. Кроме выявления проблем, респонденты также смогут предложить свои идеи по улучшению условий службы.

Полученные ответы будут проанализированы и использованы для разработки практических решений, направленных на усиление безбарьерности в украинских силах обороны.

Также мы писали, что в приложении Армия+ запустили опрос о проблемах в процессе оформления УБД военнослужащими.Початок форми

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