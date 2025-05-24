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В Україні запустили опитування для військовослужбовців щодо бар’єрів під час служби

19:53, 24 травня 2025
Міноборони збирає дані про бар'єри в армії для покращення умов служби.
В Україні запустили опитування для військовослужбовців щодо бар’єрів під час служби
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В Україні запустили анонімне опитування для військовослужбовців, аби дослідити бар’єри, з якими стикаються захисники під час проходження служби. Ініціатива реалізується в межах стратегії створення безбар’єрного простору — проєкту, ініційованого першою леді України Оленою Зеленською. Про це повідомили у Міноборони.

В опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби — соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Зазначається, що анкета складається з шести тематичних блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, взаємодія з державними інституціями. Крім виявлення проблем, респонденти також матимуть змогу запропонувати свої ідеї щодо покращення умов служби.

Отримані відповіді будуть проаналізовані та використані для розробки практичних рішень, спрямованих на посилення безбар’єрності в українських силах оборони.

Також ми писали, що у застосунку Армія+ запустили опитування про проблеми у процесі оформлення УБД військовими.

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військовослужбовці Міноборони військова служба Армія+

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