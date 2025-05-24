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Коли Трійця у 2025 році та чи буде додатковий вихідний

19:35, 24 травня 2025
Трійцю святкують рівно на п’ятдесятий день після Воскресіння Христового.
Коли Трійця у 2025 році та чи буде додатковий вихідний
Джерело фото: Рідний Київ
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Свято Трійці не має фіксованої дати, оскільки його відзначають на 50-й день після Великодня. Дата Великодня змінюється щороку через складні астрономічно-літургійні обчислення, відповідно змінюється і день святкування Трійці.

У 2025 році Великдень став унікальною подією для всього християнського світу — вперше за довгий час його одночасно святкували і православні, і католики, 20 квітня. Завдяки цьому Трійця цього року також припадає на одну дату для обох обрядів — 8 червня.

В Україні це свято часто називають Зеленими святами, адже воно поєднує християнські традиції з давніми язичницькими обрядами на честь природи та оновлення.

Святкування завжди припадає на неділю, тож цей день є офіційним вихідним. Проте, згідно з чинним законодавством, додатковий вихідний у понеділок, 9 червня, не передбачений через дію воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року.

Трійця — одне з найколоритніших свят у християнському році, щедро сповнене символізмом природи, життя та духовної онови. Його супроводжують численні давні обряди та народні традиції:

  • Освячення зелені: у церквах благословляють гілки дерев, пахучі трави й квіти, які потім приносять додому для прикрашання оселі — як знак Божого благословення й оновлення життя.
  • Плетіння вінків: молоді дівчата створюють вінки з лугових рослин — ці символічні прикраси уособлюють молодість, родючість і гармонію з природою.
  • Виїзди на природу: родини збираються на пікніки в лісі чи біля річок, де відпочивають, частуються й проводять час у спільних іграх і розвагах.
  • Святкові частування: до столу подають м’ясні та молочні страви, які символізують добробут, здоров’я й радість життя.

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