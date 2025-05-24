Когда Троица в 2025 году и будет ли дополнительный выходной

Праздник Троицы не имеет фиксированной даты, поскольку его отмечают на 50-й день после Пасхи. Дата Пасхи ежегодно меняется из-за сложных астрономико-литургических расчётов, соответственно меняется и день празднования Троицы.
В 2025 году Пасха стала уникальным событием для всего христианского мира — впервые за долгое время её одновременно праздновали и православные, и католики, 20 апреля. Благодаря этому Троица в этом году также выпадает на одну дату для обоих обрядов — 8 июня.
В Украине этот праздник часто называют Зелёными святками, ведь он объединяет христианские традиции с древними языческими обрядами в честь природы и обновления.
Празднование всегда приходится на воскресенье, поэтому этот день является официальным выходным. Однако, согласно действующему законодательству, дополнительный выходной в понедельник, 9 июня, не предусмотрен из-за действия военного положения в Украине с 24 февраля 2022 года.
Троица — один из самых колоритных праздников в христианском календаре, щедро наполненный символизмом природы, жизни и духовного обновления. Его сопровождают многочисленные древние обряды и народные традиции:
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