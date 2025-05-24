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Когда Троица в 2025 году и будет ли дополнительный выходной

19:35, 24 мая 2025
Троицу празднуют ровно на пятидесятый день после Воскресения Христова.
Когда Троица в 2025 году и будет ли дополнительный выходной
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Праздник Троицы не имеет фиксированной даты, поскольку его отмечают на 50-й день после Пасхи. Дата Пасхи ежегодно меняется из-за сложных астрономико-литургических расчётов, соответственно меняется и день празднования Троицы.

В 2025 году Пасха стала уникальным событием для всего христианского мира — впервые за долгое время её одновременно праздновали и православные, и католики, 20 апреля. Благодаря этому Троица в этом году также выпадает на одну дату для обоих обрядов — 8 июня.

В Украине этот праздник часто называют Зелёными святками, ведь он объединяет христианские традиции с древними языческими обрядами в честь природы и обновления.

Празднование всегда приходится на воскресенье, поэтому этот день является официальным выходным. Однако, согласно действующему законодательству, дополнительный выходной в понедельник, 9 июня, не предусмотрен из-за действия военного положения в Украине с 24 февраля 2022 года.

Троица — один из самых колоритных праздников в христианском календаре, щедро наполненный символизмом природы, жизни и духовного обновления. Его сопровождают многочисленные древние обряды и народные традиции:

  • Освящение зелени: в церквях благословляют ветви деревьев, душистые травы и цветы, которые затем приносят домой для украшения жилища — как знак Божьего благословения и обновления жизни.
  • Плетение венков: молодые девушки создают венки из луговых растений — эти символические украшения олицетворяют молодость, плодородие и гармонию с природой.
  • Выезды на природу: семьи собираются на пикники в лесу или у рек, где отдыхают, угощаются и проводят время в совместных играх и развлечениях.
  • Праздничные угощения: на стол подают мясные и молочные блюда, которые символизируют достаток, здоровье и радость жизни.

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