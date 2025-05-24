Грози, град та шквали – 25 травня у Україну накриє негода

25 травня Україну накриє негода — грози, град та шквали, а подекуди пориви вітру до 20 м/с.

Джерело фото: Patrick Nguyen / Unsplash

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У неділю, 25 травня, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, очікується хмарна погода з проясненнями. У північних, більшості центральних, а також Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях прогнозують короткочасні дощі.

У денний час доби грози, місцями град та шквали швидкістю 15 – 20 м/с можливі на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Подекуди очікуються значні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря:

у західних областях: вночі 4 – 9°, вдень 11 – 16°;

на решті території: вночі 12 – 17°, вдень 23 – 28°;

прохолодніше буде у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях — вдень 17 – 22°.

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