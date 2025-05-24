Грози, град та шквали – 25 травня у Україну накриє негода

У неділю, 25 травня, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, очікується хмарна погода з проясненнями. У північних, більшості центральних, а також Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях прогнозують короткочасні дощі.
У денний час доби грози, місцями град та шквали швидкістю 15 – 20 м/с можливі на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Подекуди очікуються значні дощі.
Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря:
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