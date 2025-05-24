В Житомирской области суд предоставил общине право пользования и распоряжения прибрежным земельным участком

Суд обязал вернуть в собственность общины прибрежный участок возле реки Унава, часть которой неправомерно отнесли к сельскохозяйственным угодьям.

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Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск Специализированной экологической прокуратуры об устранении препятствий в осуществлении общиной права пользования и распоряжения земельным участком. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет об участке площадью 39,8914 га, который частично находится в прибрежной защитной полосе реки Унава. Он расположен в пределах Андрушёвской территориальной громады Бердичевского района.

Установлено, что спорный участок относится к коммунальной собственности, однако без установления защитной зоны прибрежной полосы реки. Согласно действующему законодательству, целевое назначение части спорного земельного участка должно быть — земли водного фонда с соответствующей категорией.

Однако части указанного участка неправомерно присвоили категорию — земли сельскохозяйственного назначения, несмотря на то, что он расположен вплотную к водному объекту. Кроме того, этот земельный участок был сформирован без учета размеров прибрежной защитной полосы, которая может быть значительно больше.

При таких обстоятельствах суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для удовлетворения иска в интересах государства.

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