Україна стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету — Мінцифри

За останні кілька років Україна стала лідером за кількістю під’єднань до xРОN.

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Україна очолила світовий рейтинг стабільності інтернету за підсумками дослідження Digital Quality of Life Index 2024. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Це вже другий рік поспіль, коли Україна посідає перше місце за цим показником. Такого результату вдалося досягти завдяки активному розвитку технології xPON — вона дозволяє залишатися на зв’язку до 72 годин без електроенергії, що критично важливо під час блекаутів.

«Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета — покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині», — заявили в Мінцифри.

Якщо у 2021-му технологією користувалися 30% українців, на 2025 рік амбітний план — 65%. Для досягнення цієї мети Мінцифра спільно з партнерами реалізує низку ініціатив:

запущено інтерактивну мапу з ЛУН Місто для пошуку провайдерів, які надають послуги xPON;

триває робота над спрощенням бронювання для провайдерів, щоб пришвидшити підключення і відновлення мереж;

запущено навчальний серіал на платформі «Дія.Освіта», де пояснюється, як працює xPON;

надається підтримка провайдерам, які підключають українців до цієї технології.

Паралельно в Україні також продовжують розвивати мобільний інтернет і інші проєкти, щоб забезпечити стабільний зв’язок за будь-яких умов.

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