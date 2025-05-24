Україна стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету — Мінцифри

Україна очолила світовий рейтинг стабільності інтернету за підсумками дослідження Digital Quality of Life Index 2024. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Це вже другий рік поспіль, коли Україна посідає перше місце за цим показником. Такого результату вдалося досягти завдяки активному розвитку технології xPON — вона дозволяє залишатися на зв’язку до 72 годин без електроенергії, що критично важливо під час блекаутів.
«Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета — покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині», — заявили в Мінцифри.
Якщо у 2021-му технологією користувалися 30% українців, на 2025 рік амбітний план — 65%. Для досягнення цієї мети Мінцифра спільно з партнерами реалізує низку ініціатив:
Паралельно в Україні також продовжують розвивати мобільний інтернет і інші проєкти, щоб забезпечити стабільний зв’язок за будь-яких умов.
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