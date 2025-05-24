У Києві внаслідок обстрілу сильно пошкоджений ТРЦ «Блокбастер Молл», фото

ТРЦ «Блокбастер» на Оболоні постраждав внаслідок атаки на Київ.

Джерело фото: Громадське

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Внаслідок комбінованого обстрілу Києва зазнав руйнувань торгово-розважальний центр «Блокбастер Молл», що на Оболоні. Про це повідомляє Громадське.

Попри атаку, ТРЦ відчинений та приймає киян. Є відкриті магазини, однак деякі не працюють.

Як повідомляється, шахед або кламки влучили в дах торгового центру. Ремонтні бригади зараз усувають наслідки влучання.

Нагадаємо, Київ пережив важку ніч — на місто летіли балістичні ракети та шахеди. У кількох районах пошкоджені будинки.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл столиці та вкотре підкреслив важливість санкцій для змушення РФ пропинити вогонь.

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