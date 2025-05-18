Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

«Посадили в бус і били» – ветеран звинуватив львівський ТЦК у побитті й викраденні

20:27, 18 травня 2025
«Сказали, що я знахабнів» – нацгвардієць розповів про напад ТЦК.
«Посадили в бус і били» – ветеран звинуватив львівський ТЦК у побитті й викраденні
Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі з’явилося відео молодого чоловіка, який представився ветераном війни Андрієм Баглаєм і повідомив, що його нібито викрали та побили співробітники територіального центру комплектування у Львові.

За словами Баглая, 23-річного колишнього нацгвардійця, звільненого зі служби за станом здоров’я, 16 травня п’ятеро чоловіків у формі напали на нього в місті, не пояснюючи причин. Вони побили його, заштовхали в мікроавтобус і продовжували бити вже в салоні.

«Посадили в буса, почали далі бити по голові… Я кажу, що «хлопці, ви помилилися і не того взяли». Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив», — розповів Баглай.

За його словами, один із затриманих також скаржився, що має право на відстрочку, бо втратив брата на війні, проте ці слова проігнорували.

«Десь через годину вони в мене запитали прізвище і дату народження. Я розповів, сказав, що звільнений за станом здоров’я. Якраз ми проїжджали недалеко біля мого будинку, я попросив, щоб мене висадили. Вони мені сказали, що я знахабнів, завезли мене в кінець Залізничного району і викинули мене з автобуса», — розповів чоловік.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що проводять внутрішню перевірку:

«Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто  саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Львів Нацгвардія ветерани ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не має права вирішувати питання про зменшення суми витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи – Верховний Суд

Зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони із обґрунтуванням недотримання вимог щодо співмірності витрат із складністю справи, обсягом і часом виконання робіт.

Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

Вступ України до ЄС: судді Суду Справедливості Європейського Союзу діляться досвідом з українськими колегами

Євроінтеграція правосуддя – НШСУ готує суддів до стандартів ЄС.

Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду