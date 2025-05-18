Зеленський у Римі обговорив з прем’єром Австралії танки Abrams, санкції й кроки до миру

Володимир Зеленський і Ентоні Албенізі обговорили тиск на Росію.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Римі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Головною темою перемовин стала подальша оборонна підтримка України та координація дій у межах коаліції союзників, які допомагають протистояти російській агресії.

Сторони обговорили деталі переговорів у Стамбулі, необхідність посилення тиску на Росію та ефективність санкцій, які можуть змусити Кремль припинити висування ультиматумів і погодитися на безумовне припинення вогню.

Зеленський подякував Австралії за вагому військову підтримку, зокрема за постачання танків Abrams, які «допомагають українським воїнам захищати країну».

«Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію», — зазначив Президент.

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