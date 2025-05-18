У червні в Дії з’явиться чат-бот на базі ШІ для швидких держпослуг

Мінцифра анонсувала запуск ШІ-агента для живого діалогу з користувачами Дії.

Фото: DOU

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У червні Міністерство цифрової трансформації планує представити бета-версію штучного інтелекту у вигляді чат-бота на порталі «Дія». Новий ШІ-агент, створений на базі великої мовної моделі, зможе вести живий діалог і відповідати на запитання користувачів, повідомив міністр цифрової трансформації та віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров на конференції DOU Day.

За його словами, інтеграція ШІ є частиною стратегії перетворення застосунку «Дія» на повноцінного цифрового помічника. Вже з наступного місяця громадяни зможуть ставити питання, наприклад, про найближчі ЦНАПи або необхідні довідки для перетину кордону, а також замовляти послуги через прості текстові запити.

«Достатньо буде просто написати: «надішли мені довідку про доходи за 2023 рік»,– і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ», — пояснив Федоров.

Окрім цього, ШІ допоможе спростити складні бюрократичні процедури, зокрема оформлення компенсацій за пошкоджене майно. Користувач зможе описати ситуацію, наприклад, «будинок пошкоджено внаслідок обстрілу», після чого система поетапно проведе його через увесь процес — від збору фото до формування заяви і надсилання до відповідних органів.

Михайло Федоров також зазначив, що в майбутньому голосовий доступ до державних послуг стане звичною нормою, а традиційні інтерфейси поступово відійдуть у минуле.

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