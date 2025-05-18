В июне в Дії появится чат-бот на базе ИИ для быстрых госуслуг

Минцифра анонсировала запуск ИИ-агента для живого диалога с пользователями Дії.

Фото: DOU

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В июне Министерство цифровой трансформации планирует представить бета-версию искусственного интеллекта в виде чат-бота на портале «Дія». Новый ИИ-агент, созданный на базе обширной языковой модели, сможет вести живой диалог и отвечать на вопросы пользователей, сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр Михаил Федоров на конференции DOU Day.

По его словам, интеграция ИИ является частью стратегии превращения приложения «Дія» в полноценного цифрового помощника. Уже со следующего месяца граждане смогут задавать вопросы, например, о ближайших ЦПАУ или необходимых справках для пересечения границы, а также заказывать услуги через простые текстовые запросы.

«Достаточно будет просто написать: «пришли мне справку о доходах за 2023 год»,- и ИИ автоматически найдет нужную информацию в реестре и отправит документ», - пояснил Федоров.

Кроме этого, ИИ поможет упростить сложные бюрократические процедуры, в частности оформление компенсаций за поврежденное имущество. Пользователь сможет описать ситуацию, например, «дом поврежден в результате обстрела», после чего система поэтапно проведет его через весь процесс - от сбора фото до формирования заявления и отправки в соответствующие органы.

Михаил Федоров также отметил, что в будущем голосовой доступ к государственным услугам станет привычной нормой, а традиционные интерфейсы постепенно уйдут в прошлое.

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