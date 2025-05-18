Киевскую митрополию УПЦ (МП) проверят на связь с российской церковью

ГЭСС начинает проверку Киевской митрополии УПЦ (МП) на связь с запрещенной в Украине российской церковью.

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) планирует с 20 мая начать проверку возможной связи Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) с русской православной церковью.

Как сообщается на сайте ГЭСС, исследование будет проводиться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 мая 2025 года № 543, которое регламентирует порядок выявления признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными структурами, деятельность которых запрещена в Украине.

Соответствующее исследование направлено на установление, является ли Киевская митрополия УПЦ (МП) связана с российской церковью, подпадающей под запрет на территории Украины.

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