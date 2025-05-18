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Київську митрополію УПЦ (МП) перевірять на зв’язок російською церквою

19:43, 18 травня 2025
ДЕСС розпочинає перевірку Київської митрополії УПЦ (МП) на зв’язок із забороненою в Україні російською церквою.
Київську митрополію УПЦ (МП) перевірять на зв’язок російською церквою
Ілюстративне фото
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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) планує з 20 травня розпочати перевірку можливого зв’язку Київської митрополії Української православної церкви (московського патріархату) з російською православною церквою.

Як повідомляється на сайті ДЕСС, дослідження проводитиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 року № 543, яка регламентує порядок виявлення ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними структурами, діяльність яких заборонена в Україні.

Відповідне дослідження спрямоване на встановлення, чи є Київська митрополія УПЦ (МП) пов’язана з російською церквою, що підпадає під заборону на території України.

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