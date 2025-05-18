Зеленський після інавгурації зустрівся з Папою Римським Львом XIV у Ватикані – про що йшла мова

Зеленський і Папа Римський обговорили мирні ініціативи та звільнення полонених.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський провів першу після інавгураційної меси зустріч з Папою Римським Львом XIV. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський наголосив, що для мільйонів людей по всьому світу Понтифік є символом надії на мир, а авторитет Святого Престолу може відіграти ключову роль у завершенні війни в Україні. Президент подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Києвом і Москвою.

«Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру», — написав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, Зеленський також проінформував Папу про перемовини у Стамбулі і підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі.

У відповідь Папа Римський Лев XIV запевнив, що докладатиме всіх зусиль для сприяння звільненню полонених і поверненню дітей, а також підтримуватиме мирні ініціативи задля припинення війни.

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