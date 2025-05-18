Зеленский после инаугурации встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане – о чем шла речь

Зеленский и Папа Римский обсудили мирные инициативы и освобождение пленных.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский провел первую после инаугурационной мессы встречу с Папой Римским Львом XIV. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский отметил, что для миллионов людей по всему миру Понтифик является символом надежды на мир, а авторитет Святого Престола может сыграть ключевую роль в завершении войны в Украине. Президент поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

«Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и прочного мира», - написал Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, Зеленский также проинформировал Папу о переговорах в Стамбуле и подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате.

В ответ Папа Римский Лев XIV заверил, что будет прилагать все усилия для содействия освобождению пленных и возвращению детей, а также поддерживать мирные инициативы для прекращения войны.

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