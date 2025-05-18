Зеленский в Риме обсудил с премьером Австралии танки Abrams, санкции и шаги к миру

Владимир Зеленский и Энтони Албенизи обсудили давление на Россию.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Риме с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Главной темой переговоров стала дальнейшая оборонная поддержка Украины и координация действий в рамках коалиции союзников, которые помогают противостоять российской агрессии.

Стороны обсудили детали переговоров в Стамбуле, необходимость усиления давления на Россию и эффективность санкций, которые могут заставить Кремль прекратить выдвижение ультиматумов и согласиться на безусловное прекращение огня.

Зеленский поблагодарил Австралию за весомую военную поддержку, в частности за поставки танков Abrams, которые «помогают украинским воинам защищать страну».

«Хорошо, что мы имеем союзников с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию», - отметил Президент.

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