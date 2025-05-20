Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві прибрали з вулиць автолавки, що нагадували декорації фільму про постапокаліпсис

22:00, 20 травня 2025
У разі виявлення покинутих автомобілів містяни можуть звертатися до райадміністрацій для подальшої перевірки та реагування.
У Києві прибрали з вулиць автолавки, що нагадували декорації фільму про постапокаліпсис
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці демонтували рухомі торговельні точки, які давно втратили свою функціональність. Як повідомили у «Київдемонтажі», мова йде про автолавки, що роками стояли без руху біля тротуарів і проїжджих частин, перетворившись на іржаві залишки з вибитими вікнами, графіті та повною відсутністю ознак торгівлі.

За словами комунальників, такі об’єкти не лише займали простір, а й створювали ефект міського безладу, порушуючи естетичний вигляд вулиць. Усі виявлені покинуті автолавки евакуйовані на штрафмайданчики.

У міській владі наголошують: Київ повинен мати охайний і сучасний вигляд, відповідний статусу європейської столиці.

У разі виявлення покинутих автомобілів містяни можуть звертатися до районних адміністрацій для подальшої перевірки та реагування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Чи може дитина 9 років укласти договір з адвокатом – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, тож, договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим.

Верховний Суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіку за ухилення від мобілізації, бо він не скаржився на висновок ВЛК

На думку суддів ВС, апеляційним судом не надано належної оцінки довідці ВЛК, відповідно до якої обвинувачений не висловив своїх заперечень щодо висновку ВЛК про встановлення йому діагнозу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин