У ДПС нагадали, як перевірити податкову заборгованість онлайн

Це можна зробити через Електронний кабінет або через вебпортал ДПС.

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Податкова служба у Полтавській області нагадує, як перевірити податкову заборгованість онлайн.

Для уникнення податкової заборгованості, необхідно регулярно перевіряти інформацію про її наявність або відсутність. Це можна зробити за допомогою зручних електронних сервісів:

Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за посиланням або через вебпортал ДПС.

Мобільний застосунок «Моя податкова» який дозволяє:

- самостійно контролювати нарахування та сплату податків;

- швидко отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом;

- перевіряти наявність або відсутність заборгованості (зокрема, про незначні суми податкового боргу коли платнику не передбачено формування та надсилання податкової вимоги).

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