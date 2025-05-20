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Професор із США судиться з університетом через жарт про корінні народи у програмі курсу

19:46, 20 травня 2025
Університет попросив прибрати пародійну заяву з програми курсу, а професор звинуватив заклад у порушенні свободи слова.
Професор із США судиться з університетом через жарт про корінні народи у програмі курсу
Фото: Kevin Lessmiller/Courthouse News
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У США професор інформатики Стюарт Регес звинувачує Університет Вашингтону у порушенні його прав на свободу слова. Про це повідомляє Courthouse News.

Причиною конфлікту стала «пародія» на земельну декларацію — офіційне формулювання, яке виш просить викладачів додавати до своїх програм курсів як вияв поваги до корінних народів.

Замість стандартного тексту, в якому йдеться про те, що університет розташований на землях народу коуст-салішів, професор написав: «Я визнаю, що згідно з трудовою теорією власності, народ коуст-салішів майже не має підстав вважати цю землю історично своєю».

Це формулювання викликало обурення серед студентів і колег. В університеті заявили, що подібний підхід створює ворожу атмосферу, і попросили професора прибрати текст із програми. Той відмовився й заявив, що просто висловлює альтернативну точку зору.

Університет відкрив внутрішнє розслідування, але не запровадив жодного офіційного покарання. Водночас у листі від декана йшлося, що Регес порушив політику щодо недопущення дискримінації. Сам професор вважає, що на нього тиснули саме через погляди, і подав до суду.

Його адвокати наголошують: університет дозволяє викладачам публічно висловлювати свої думки, але водночас забороняє це робити в програмах курсів — тобто вибірково обмежує свободу слова.

Університет заперечує ці звинувачення. Представники вишу пояснюють: проблема не в самій думці, а в тому, що її публікація спричинила серйозну напругу в навчальному середовищі. Один зі студентів навіть взяв академічну відпустку, хоча прямий зв’язок зі скандалом залишається під питанням.

Справу вже розглянув Апеляційний суд Дев’ятого округу. Рішення поки не ухвалено, але справа вже стала предметом ширшої дискусії у США — про межі свободи слова в університетах, академічну автономію й етичні стандарти в освітньому середовищі.

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