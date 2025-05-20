Практика судов
  1. В мире

Профессор из США судится с университетом из-за шутки о коренных народах в программе курса

19:46, 20 мая 2025
Университет попросил убрать пародийное заявление из программы курса, а профессор обвинил заведение в нарушении свободы слова.
Профессор из США судится с университетом из-за шутки о коренных народах в программе курса
Фото: Kevin Lessmiller/Courthouse News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США профессор информатики Стюарт Регес обвиняет Университет Вашингтона в нарушении его права на свободу слова. Об этом сообщает Courthouse News.

Причиной конфликта стала «пародия» на земельное заявление — официальную формулировку, которую университет предлагает преподавателям добавлять в программы курсов как знак уважения к коренным народам.

Вместо стандартного текста, в котором говорится, что университет расположен на землях народа коуст-сэлишей, профессор написал: «Я признаю, что согласно трудовой теории собственности, народ коуст-сэлишей почти не имеет оснований считать эту землю исторически своей».

Эта формулировка вызвала возмущение среди студентов и коллег. В университете заявили, что подобный подход создает враждебную атмосферу, и попросили профессора убрать текст из программы. Тот отказался и заявил, что просто выражает альтернативную точку зрения.

Университет начал внутреннее расследование, но не применил официальных санкций. В то же время в письме от декана говорилось, что Регес нарушил политику недопущения дискриминации. Сам профессор считает, что на него оказывали давление именно из-за его взглядов, и подал в суд.

Его адвокаты подчеркивают: университет позволяет преподавателям высказываться публично, но запрещает делать это в рамках учебных програм — то есть избирательно ограничивает свободу слова.

Университет отвергает эти обвинения. Представители вуза объясняют: проблема не в самой точке зрения, а в том, что ее публикация вызвала серьезную напряженность в учебной среде. Один из студентов даже взял академический отпуск, хотя прямая связь с этим инцидентом остается под вопросом.

Дело уже рассмотрел Апелляционный суд Девятого округа. Решение пока не вынесено, но процесс уже стал частью более широкой дискуссии в США — о границах свободы слова в университетах, академической автономии и этических стандартах в образовательной сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США иск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности судей апелляционных судов «первой очереди» претендуют 159 кандидатов

Всего есть 83 вакантных должности судей в пяти общих апелляционных судах, а собеседования начнутся не ранее 10 июля.

Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.

Высший антикоррупционный суд получит двух новых судей – это судьи местных судов

Высший совет правосудия внес Президенту представления о назначении Татьяны Литвинко и Елены Черновой на должности судей ВАКС.

Сторона защиты имеет право на доступ и к материалам, которые сторона обвинения не намерена использовать, что даст возможность стороне защиты использовать их для отстаивания своей позиции – Верховный Суд

Права стороны защиты будут нарушены в случае, если суд, зная о нарушении права стороны на своевременное ознакомление с материалами другой стороны, не принял надлежащих мер для исправления ситуации, и сторона не получила доступа к таким материалам или не имела достаточно времени и возможностей подготовиться к их использованию или предоставлению соответствующих возражений.

«Наше оружие — это оружие Европы»: Рустем Умеров призвал партнеров из ЕС сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности

Во время обсуждения новой оборонной инициативы ЕС SAFE Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности БПЛА и 155-мм боеприпасов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду