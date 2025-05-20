Профессор из США судится с университетом из-за шутки о коренных народах в программе курса

В США профессор информатики Стюарт Регес обвиняет Университет Вашингтона в нарушении его права на свободу слова. Об этом сообщает Courthouse News.

Причиной конфликта стала «пародия» на земельное заявление — официальную формулировку, которую университет предлагает преподавателям добавлять в программы курсов как знак уважения к коренным народам.

Вместо стандартного текста, в котором говорится, что университет расположен на землях народа коуст-сэлишей, профессор написал: «Я признаю, что согласно трудовой теории собственности, народ коуст-сэлишей почти не имеет оснований считать эту землю исторически своей».

Эта формулировка вызвала возмущение среди студентов и коллег. В университете заявили, что подобный подход создает враждебную атмосферу, и попросили профессора убрать текст из программы. Тот отказался и заявил, что просто выражает альтернативную точку зрения.

Университет начал внутреннее расследование, но не применил официальных санкций. В то же время в письме от декана говорилось, что Регес нарушил политику недопущения дискриминации. Сам профессор считает, что на него оказывали давление именно из-за его взглядов, и подал в суд.

Его адвокаты подчеркивают: университет позволяет преподавателям высказываться публично, но запрещает делать это в рамках учебных програм — то есть избирательно ограничивает свободу слова.

Университет отвергает эти обвинения. Представители вуза объясняют: проблема не в самой точке зрения, а в том, что ее публикация вызвала серьезную напряженность в учебной среде. Один из студентов даже взял академический отпуск, хотя прямая связь с этим инцидентом остается под вопросом.

Дело уже рассмотрел Апелляционный суд Девятого округа. Решение пока не вынесено, но процесс уже стал частью более широкой дискуссии в США — о границах свободы слова в университетах, академической автономии и этических стандартах в образовательной сфере.

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