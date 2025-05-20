В ГНС разъяснили, как осуществляется взятие на учет ФЛП в случае повторной регистрации в течение года

Внесение его в учет по основному месту осуществляется в день поступления сведений из ЕГР о ФЛП и фиксируется датой внесения информации в Реестр самозанятых лиц по соответствующему регистрационному номеру.

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, как осуществляется постановка на учет ФЛП в случае повторной регистрации в течение года.

Указывается, что основания и порядок снятия с учета физических лиц – предпринимателей в контролирующих органах определены п. 65.10 ст. 65 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI и разд. XI Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 №1588 с изменениями и дополнениями.

Согласно пп. 1 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588, основанием для снятия физического лица – предпринимателя с учета в соответствующем контролирующем органе являются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом – предпринимателем по его решению, либо по решению суда, либо в случае его смерти, либо объявления его умершим, либо признания его безвестно отсутствующим.

Дата снятия с учета физического лица – предпринимателя соответствует дате получения сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

Подпунктом 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588 определено, что после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает учитываться в контролирующих органах как физическое лицо – плательщик налогов, получавший доходы от ведения предпринимательской деятельности.

Такое физическое лицо обязано обеспечить окончательные расчеты по налогам от ведения предпринимательской деятельности.

После государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей, местом проживания которых является временно оккупированная территория Украины, признанная таковой в соответствии с Законом Украины от 15 апреля 2014 года №1207-VII «О обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», процедуры и действия, определенные пп. 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588, могут проводиться по месту пребывания таких лиц в случае их обращения в соответствующие контролирующие органы с документальным подтверждением личности и места пребывания.

В случае изменения места проживания физического лица процедуры и действия, определенные пп. 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588, проводятся в контролирующем органе, в котором плательщик налогов состоял на учете по основному месту учета на момент получения сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого физического лица.

Если после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо повторно регистрируется как предприниматель по новому месту проживания (местонахождению), которое обслуживается другим контролирующим органом, то процедуры, определенные пп. 6 п. 11.18 разд. XI Порядка №1588, завершаются в контролирующем органе по новому месту проживания (местонахождению).

Согласно п. 6.1 разд. VI Порядка №1588, постановка на учет по основному месту учета физического лица – предпринимателя осуществляется после его государственной регистрации в соответствии с Законом Украины от 15 мая 2003 года №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями, контролирующим органом по месту его государственной регистрации на основании, в частности, сведений о государственной регистрации физического лица – предпринимателя.

Постановка на учет по основному месту учета физического лица – предпринимателя контролирующим органом проводится в день получения сведений о государственной регистрации физического лица – предпринимателя и осуществляется датой внесения данных в Реестр самозанятых лиц по номеру, который соответствует порядковому номеру регистрации соответствующего уведомления государственного регистратора в журнале регистрации заявлений и уведомлений о постановке на учет (внесении изменений) плательщиков налогов (для самозанятых лиц) по форме № 7-ОПП (п. 6.4 разд. VI Порядка №1588).

При этом постановка на учет физического лица – предпринимателя, которое в течение года повторно зарегистрировалось у государственного регистратора, но в контролирующих органах еще не было снято с учета, не прекращает его обязательств по обеспечению окончательных расчетов по налогам от ведения предпринимательской деятельности по его первой регистрации.

То есть независимо от того, что процедура снятия с учета физического лица – предпринимателя в контролирующих органах не завершена, но в течение года такой плательщик повторно зарегистрировался у государственного регистратора, постановка его на учет осуществляется контролирующими органами по основному месту учета в день получения сведений из ЕГР о физическом лице – предпринимателе и осуществляется датой внесения данных в Реестр самозанятых лиц по номеру, который соответствует порядковому номеру регистрации соответствующего уведомления государственного регистратора.

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