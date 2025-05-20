В ГНС напомнили, как проверить налоговую задолженность онлайн

Это можно сделать через электронный кабинет или через вебпортал ГНС.

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Налоговая служба в Полтавской области напоминает, как проверить налоговую задолженность онлайн.

Для избежания налоговой задолженности необходимо регулярно проверять информацию о её наличии или отсутствии. Это можно сделать с помощью удобных электронных сервисов:

Электронный кабинет, вход в который осуществляется по ссылке или через веб-портал ГНС.

Мобильное приложение «Моя налоговая», которое позволяет:

самостоятельно контролировать начисление и уплату налогов;

оперативно получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом;

проверять наличие или отсутствие задолженности (в частности, по незначительным суммам налогового долга, когда плательщику не предусмотрено формирование и направление налогового требования).

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