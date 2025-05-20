В ГНС напомнили, как проверить налоговую задолженность онлайн

Налоговая служба в Полтавской области напоминает, как проверить налоговую задолженность онлайн.
Для избежания налоговой задолженности необходимо регулярно проверять информацию о её наличии или отсутствии. Это можно сделать с помощью удобных электронных сервисов:
Электронный кабинет, вход в который осуществляется по ссылке или через веб-портал ГНС.
Мобильное приложение «Моя налоговая», которое позволяет:
самостоятельно контролировать начисление и уплату налогов;
оперативно получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом;
проверять наличие или отсутствие задолженности (в частности, по незначительным суммам налогового долга, когда плательщику не предусмотрено формирование и направление налогового требования).
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