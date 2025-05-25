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На Житомирщині загинули три дитини через ворожу атаку, фото наслідків

08:32, 25 травня 2025
Загиблим дітям було 8, 12 та 17 років.
На Житомирщині загинули три дитини через ворожу атаку, фото наслідків
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В ніч на 25 травня Росія масово обстріляла українські міста. Під удар ворога потрапила і Житомирська область.

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих. Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані», - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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