Україна готова консультувати щодо морських коридорів, але поки без запитів – Зеленський

12:59, 5 квітня 2026
Президент заявив, що Київ може консультувати країни-партнери щодо безпечного проходу суден, але про допомогу з Ормузькою протокою поки не зверталися.
Фото: Telegram / Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна може поділитися власним досвідом розблокування продовольчого коридору в Чорному морі з іншими країнами, однак наразі не отримувала запитів щодо втручання в Ормузьку протоку.

За його словами, під час блокади Чорного моря Росією Україна зіткнулася з комплексними загрозами: бойові кораблі, гелікоптери, ракети та винищувачі перешкоджали проходу суден. Київ частково знищив російський Чорноморський флот, змусив противника відійти та організував конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів для захисту від атак.

«Зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює. Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом», – зазначив Зеленський.

Україна Володимир Зеленський

