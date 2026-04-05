Украина готова консультировать по вопросам морских коридоров, но пока запросов не поступало – Зеленский

Президент заявил, что Киев может консультировать страны-партнеры по вопросам безопасного прохода судов, но с просьбой о помощи в отношении Ормузского пролива пока не обращались.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может поделиться собственным опытом разблокирования продовольственного коридора в Черном море с другими странами, однако пока не получала запросов о вмешательстве в Ормузский пролив.

По его словам, во время блокады Черного моря Россией Украина столкнулась с комплексными угрозами: боевые корабли, вертолеты, ракеты и истребители препятствовали проходу судов. Киев частично уничтожил российский Черноморский флот, заставил противника отступить и организовал конвои для гражданских судов с помощью морских дронов для защиты от атак.

«Сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает. Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры лишь попросили нас поделиться опытом», — отметил Зеленский.

