  1. Суспільство
  2. / В Україні

Привітання з Великоднем 5 квітня – листівки та теплі вітання до свята

09:42, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Картинки українською, привітання в прозі та віршах до свята Великодня.
Привітання з Великоднем 5 квітня – листівки та теплі вітання до свята
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

5 квітня християни західного, латинського обряду — католики та протестанти — 2026 року святкують Воскресіння Христове (Великдень) – головне християнське свято, яке символізує перемогу життя над смертю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Судово-юридична газета» підготувала добірку найкращих привітань — у прозі, віршах і у вигляді святкових листівок — аби ви могли поділитися теплом із близькими.

Привітання з Великоднем у прозі:

***

Христос Воскрес! Нехай радість цього святого дня наповнить вашу оселю теплом і любов’ю, у серцях розквітає надія, а кожен новий день приносить мир і благополуччя.

***
З Великоднем! Бажаю, щоб Божа благодать супроводжувала вас у всіх справах, серце було сповнене світла, а дім — радості та гармонії.

***
Христос Воскрес! У цей світлий день хочу побажати вам міцного здоров’я, щирої любові та теплих зустрічей із тими, кого ви любите. Нехай добро перемагатиме у всьому!

***
З Великоднем! Нехай у вашому домі завжди буде мирне небо, серце — сповнене вдячності, а навколо — щирі посмішки й добрі люди.

***
Христос Воскрес! Бажаю, щоб це світле свято подарувало вам натхнення, нові сили та віру в найкраще. Нехай у кожному куточку вашого життя панує благодать.

***
З Великоднем! Нехай кожен світанок буде світлим, а серце — відкритим для добра і любові. Бажаю мудрості, сил і щасливих моментів поруч із рідними.

***
Христос Воскрес! Нехай у цей великий день воскресне ваша надія на мир та щастя, а дім наповниться душевним спокоєм і теплом. Добра вам і благополуччя!

Привітання з Великоднем у віршах:

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

- Христос воскрес!

- Воістину воскрес!

***

Дзвони дзвонять нам сьогодні:

«З Великоднем! З Великоднем!»

Від землі і до небес –

Чутно скрізь: «Христос воскрес!»

Хай Господь благословить,

Пісня радості звучить,

Щастя хай прийде в цей час

І поселиться у вас!

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

Хай Великдень дарує надію й тепло,

Щоб щастя багато до тебе прийшло.

Хай серце співає, душа розквітає,

А радість велика у дім поспішає!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

З Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов'ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем в картинках:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]