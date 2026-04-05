Поздравления с Пасхой 5 апреля — открытки и теплые поздравления к празднику

Картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах к празднику Пасхи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 апреля христиане западного, латинского обряда — католики и протестанты — в 2026 году празднуют Воскресение Христово (Пасху) — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью.

«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку лучших поздравлений — в прозе, стихах и в виде праздничных открыток — чтобы вы могли поделиться теплом с близкими.

Привітання з Великоднем у прозі:

***

Христос Воскрес! Нехай радість цього святого дня наповнить вашу оселю теплом і любов’ю, у серцях розквітає надія, а кожен новий день приносить мир і благополуччя.

***

З Великоднем! Бажаю, щоб Божа благодать супроводжувала вас у всіх справах, серце було сповнене світла, а дім — радості та гармонії.

***

Христос Воскрес! У цей світлий день хочу побажати вам міцного здоров’я, щирої любові та теплих зустрічей із тими, кого ви любите. Нехай добро перемагатиме у всьому!

***

З Великоднем! Нехай у вашому домі завжди буде мирне небо, серце — сповнене вдячності, а навколо — щирі посмішки й добрі люди.

***

Христос Воскрес! Бажаю, щоб це світле свято подарувало вам натхнення, нові сили та віру в найкраще. Нехай у кожному куточку вашого життя панує благодать.

***

З Великоднем! Нехай кожен світанок буде світлим, а серце — відкритим для добра і любові. Бажаю мудрості, сил і щасливих моментів поруч із рідними.

***

Христос Воскрес! Нехай у цей великий день воскресне ваша надія на мир та щастя, а дім наповниться душевним спокоєм і теплом. Добра вам і благополуччя!

Привітання з Великоднем у віршах:

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

- Христос воскрес!

- Воістину воскрес!

***

Дзвони дзвонять нам сьогодні:

«З Великоднем! З Великоднем!»

Від землі і до небес –

Чутно скрізь: «Христос воскрес!»

Хай Господь благословить,

Пісня радості звучить,

Щастя хай прийде в цей час

І поселиться у вас!

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

Хай Великдень дарує надію й тепло,

Щоб щастя багато до тебе прийшло.

Хай серце співає, душа розквітає,

А радість велика у дім поспішає!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

З Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов'ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем в картинках:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.