Поздравления с Пасхой 5 апреля — открытки и теплые поздравления к празднику
5 апреля христиане западного, латинского обряда — католики и протестанты — в 2026 году празднуют Воскресение Христово (Пасху) — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью.
«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку лучших поздравлений — в прозе, стихах и в виде праздничных открыток — чтобы вы могли поделиться теплом с близкими.
Привітання з Великоднем у прозі:
***
Христос Воскрес! Нехай радість цього святого дня наповнить вашу оселю теплом і любов’ю, у серцях розквітає надія, а кожен новий день приносить мир і благополуччя.
***
З Великоднем! Бажаю, щоб Божа благодать супроводжувала вас у всіх справах, серце було сповнене світла, а дім — радості та гармонії.
***
Христос Воскрес! У цей світлий день хочу побажати вам міцного здоров’я, щирої любові та теплих зустрічей із тими, кого ви любите. Нехай добро перемагатиме у всьому!
***
З Великоднем! Нехай у вашому домі завжди буде мирне небо, серце — сповнене вдячності, а навколо — щирі посмішки й добрі люди.
***
Христос Воскрес! Бажаю, щоб це світле свято подарувало вам натхнення, нові сили та віру в найкраще. Нехай у кожному куточку вашого життя панує благодать.
***
З Великоднем! Нехай кожен світанок буде світлим, а серце — відкритим для добра і любові. Бажаю мудрості, сил і щасливих моментів поруч із рідними.
***
Христос Воскрес! Нехай у цей великий день воскресне ваша надія на мир та щастя, а дім наповниться душевним спокоєм і теплом. Добра вам і благополуччя!
Привітання з Великоднем у віршах:
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
- Христос воскрес!
- Воістину воскрес!
***
Дзвони дзвонять нам сьогодні:
«З Великоднем! З Великоднем!»
Від землі і до небес –
Чутно скрізь: «Христос воскрес!»
Хай Господь благословить,
Пісня радості звучить,
Щастя хай прийде в цей час
І поселиться у вас!
***
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
***
Хай Великдень дарує надію й тепло,
Щоб щастя багато до тебе прийшло.
Хай серце співає, душа розквітає,
А радість велика у дім поспішає!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
З Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов'ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем в картинках:
