Оцифрування трудових книжок в Україні триватиме й після червня 2026 року – ПФУ

Незважаючи на затримки, відсутність оцифрованої трудової книжки після 10 червня 2026 року не вплине на страховий стаж працівників.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області повідомило про продовження процесу оцифрування трудових книжок, щоб забезпечити повну цифрову документацію трудової діяльності українців.

Процес переведення даних трудових книжок у електронну форму триває з 10 червня 2021 року відповідно до Закону України №1217-ІХ і спочатку був запланований на завершення 10 червня 2026 року. За п’ять років впровадження електронного обліку 7,1 тис. страхувальників, або 52% від їхньої середньої чисельності, подали скан-копії трудових книжок, а персональні електронні картки 97 тис. працівників (54%) вже доповнені оцифрованими відомостями.

Щоб завершити процес, 27 листопада 2025 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14257 про подовження строку оцифрування. Його мотивують значною кількістю неоцифрованих книжок та ускладненнями, спричиненими воєнною агресією РФ, зокрема втратою архівів, релокацією підприємств та руйнуванням матеріальних носіїв інформації.

Згідно з проєктом, відомості про трудову діяльність працівників включатимуть до Державного реєстру застрахованих осіб протягом дії воєнного стану та ще три роки після його припинення. Водночас відсутність оцифрованої трудової книжки після 10 червня 2026 року не призведе до втрати стажу, оскільки дані про страховий стаж після 2004 року вже містяться у системі персоніфікованого обліку. За потреби періоди до впровадження системи можна подати паперово до територіального органу Пенсійного фонду або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Для непрацюючих пенсіонерів оцифрування не обов’язкове, а працюючі пенсіонери отримають дооцифрування трудових періодів при черговому зверненні за перерахунком пенсії.

