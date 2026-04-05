  1. В Украине

Оцифровка трудовых книжек в Украине продлится и после июня 2026 года – ПФУ

11:29, 5 апреля 2026
Несмотря на задержки, отсутствие оцифрованной трудовой книжки после 10 июня 2026 года не повлияет на страховой стаж работников.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области сообщило о продолжении процесса оцифровки трудовых книжек, чтобы обеспечить полную цифровую документацию трудовой деятельности украинцев.

Процесс перевода данных трудовых книжек в электронную форму продолжается с 10 июня 2021 года в соответствии с Законом Украины №1217-ІХ и изначально был запланирован на завершение 10 июня 2026 года. За пять лет внедрения электронного учета 7,1 тыс. страхователей, или 52% от их средней численности, подали сканированные копии трудовых книжек, а персональные электронные карточки 97 тыс. работников (54%) уже дополнены оцифрованными сведениями.

Чтобы завершить процесс, 27 ноября 2025 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14257 о продлении срока оцифровки. Его мотивируют значительным количеством неоцифрованных книжек и сложностями, вызванными военной агрессией РФ, в частности потерей архивов, перемещением предприятий и уничтожением материальных носителей информации.

Согласно проекту, сведения о трудовой деятельности работников будут включаться в Государственный реестр застрахованных лиц в течение всего периода действия военного положения и еще в течение трех лет после его отмены. В то же время отсутствие оцифрованной трудовой книжки после 10 июня 2026 года не приведет к потере стажа, поскольку данные о страховом стаже после 2004 года уже содержатся в системе персонифицированного учета. При необходимости периоды до внедрения системы можно подать в бумажном виде в территориальный орган Пенсионного фонда или через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Для неработающих пенсионеров оцифровка не обязательна, а работающие пенсионеры получат дооцифровку трудовых периодов при очередном обращении за перерасчетом пенсии.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

