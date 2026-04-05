Оцифровка трудовых книжек в Украине продлится и после июня 2026 года – ПФУ

Несмотря на задержки, отсутствие оцифрованной трудовой книжки после 10 июня 2026 года не повлияет на страховой стаж работников.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области сообщило о продолжении процесса оцифровки трудовых книжек, чтобы обеспечить полную цифровую документацию трудовой деятельности украинцев.

Процесс перевода данных трудовых книжек в электронную форму продолжается с 10 июня 2021 года в соответствии с Законом Украины №1217-ІХ и изначально был запланирован на завершение 10 июня 2026 года. За пять лет внедрения электронного учета 7,1 тыс. страхователей, или 52% от их средней численности, подали сканированные копии трудовых книжек, а персональные электронные карточки 97 тыс. работников (54%) уже дополнены оцифрованными сведениями.

Чтобы завершить процесс, 27 ноября 2025 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14257 о продлении срока оцифровки. Его мотивируют значительным количеством неоцифрованных книжек и сложностями, вызванными военной агрессией РФ, в частности потерей архивов, перемещением предприятий и уничтожением материальных носителей информации.

Согласно проекту, сведения о трудовой деятельности работников будут включаться в Государственный реестр застрахованных лиц в течение всего периода действия военного положения и еще в течение трех лет после его отмены. В то же время отсутствие оцифрованной трудовой книжки после 10 июня 2026 года не приведет к потере стажа, поскольку данные о страховом стаже после 2004 года уже содержатся в системе персонифицированного учета. При необходимости периоды до внедрения системы можно подать в бумажном виде в территориальный орган Пенсионного фонда или через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Для неработающих пенсионеров оцифровка не обязательна, а работающие пенсионеры получат дооцифровку трудовых периодов при очередном обращении за перерасчетом пенсии.

