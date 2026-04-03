Миссия невыполнима: что заставило Верховную Раду отложить пересмотр дедлайнов оцифровки трудовых книжек

13:00, 3 апреля 2026
Депутаты решили доработать законопроект, который откладывал оцифровку трудовых книжек на годы.
Миссия невыполнима: что заставило Верховную Раду отложить пересмотр дедлайнов оцифровки трудовых книжек
Украина, претендующая на роль мирового цифрового тигра, вынуждена нажать на тормоза в реформе, которая должна была окончательно отправить советский артефакт — бумажную трудовую книжку — в архивы истории.

О чем собственно идет речь.

Напомним, что трудовые книжки должны быть оцифрованы до 10.06.2026. Это предусмотрено Законом Украины от 05.02.2021 №1217-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» относительно продления срока оцифровки трудовых книжек». Такую оцифровку может проводить как работодатель, так и лицо самостоятельно.

Однако полномасштабное вторжение изменило парадигму.

В условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины процесс оцифровки подвергся существенным осложнениям. Часть работодателей потеряла доступ к архивам или столкнулась с повреждением материальных носителей информации. Предприятия на временно оккупированных и деоккупированных территориях потеряли возможность осуществлять полноценную кадровую работу. Многие учреждения находятся в состоянии релокации или приостановили деятельность из-за военных действий. Работники, сменившие место жительства, не всегда имеют возможность передать оригиналы трудовых книжек. Следовательно, возникла объективная необходимость продления срока внесения сведений в электронный реестр.

Новый законопроект от 27.11.2025 №14257 «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» относительно продления срока оцифровки трудовых книжек», которым предлагалось продление срока оцифровки трудовых книжек на период действия военного положения и 3 года после его прекращения или отмены.

Правда, с ним сразу начались проблемы.

Сначала ГНЭУ справедливо отметило, что предлагаемая редакция абз. 1 ч. 2 раздела «Заключительные положения» изложена в такой редакции, будто процесс оцифровки начинается только с введения военного положения. Что совсем не так, поскольку оцифровка началась с 2021 года.

 Если бы закон приняли в таком виде, это могло бы стать зацепкой для недобросовестных чиновников, чтобы отказывать гражданам в подтверждении честно заработанного стажа. Кроме того, юридическая неточность в формулировке может привести к обжалованию действий Пенсионного фонда в отношении записей, внесенных в довоенный период.

Кроме того, ЕСПЧ в деле «Брумареску против Румынии» подчеркивает важность стабильности правовых отношений. Постоянный перенос дедлайнов (даже объективно обоснованный) создает ощущение временности. Три года после войны — это амбициозный, но, по мнению экспертов ГНЭУ, возможно, избыточный срок, который специалисты предлагают сократить. Чем дольше длится период «дозагрузки» данных, тем сложнее ПФУ будет проверять их достоверность, особенно если предприятие уже ликвидировано.

Кроме того, возникает неочевидный пробел. Что делать, если книжка оцифрована частично (например, из-за повреждения страниц от обстрелов), а оригинал утерян? Законопроект №14257 дает время, но не дает механизма «реконструкции» стажа при отсутствии бумажного носителя и закрытых архивах на ТОТ.

В условиях украинского законодательства единственным выходом остается суд, что грозит системе тысячами однотипных исков в будущем. Таким образом, через 3-5 лет мы получим всплеск исков к ПФУ относительно подтверждения стажа на основании свидетельских показаний, так как бумажные носители окончательно исчезнут в пламени войны.

Наличие проблем с законопроектом признали сами депутаты.

По словам нардепа Тараса Тарасенко, большинство трудовых книжек уже оцифровано. В то же время Тарасенко отметил, что проблемой остаются трудовые книжки некоторых военнослужащих. Поэтому рассматривается возможность введения отдельного порядка оцифровки для военных.

Одновременно Председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова признала, что для работодателей не предусмотрена ответственность за непредоставление, несвоевременное или неполное предоставление копий трудовых книжек работников.

1 апреля 2026 года состоялось очередное заседание Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов. Среди рассмотренных инициатив был и законопроект от 27.11.2025 №14257. Однако по результатам рассмотрения законопроекта Комитет принял решение наработать новую редакцию.

Автор: Тарас Лученко

