Чоловіків прийматимуть на державну службу лише за наявності військової підготовки: що змінює закон

Ухвалене рішення комплексно змінить підхід до військової підготовки громадян, військового обліку та доступу до державної служби.

Фото: mukachevo.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета» Верховна Рада 25 березня ухвалила законопроєкт щодо підготовки громадян до національного спротиву. За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати.

Таким чином Верховна Рада зробила крок до підготовки громадян до національного спротиву та реформування військово-патріотичного навчання в закладах освіти. Законопроєкт передбачає запровадження нової моделі підготовки, яка охоплюватиме школярів, студентів та доросле населення, а також створення спеціальних центрів підготовки в регіонах.

Потреба у зміні чинного законодавства виникла на тлі тривалої повномасштабної війни та необхідності системного посилення обороноздатності держави. Законопроєкт з’явився як відповідь на сучасні виклики.

Законопроєктом передбачається внесення змін одразу до низки законів, зокрема «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», а також до законодавства про місцеве самоврядування і мобілізацію.

«Основи національного спротиву» замість старої системи

Законопроєкт передбачає запровадження навчальної дисципліни «Основи національного спротиву» та оновлення предмета «Захист України».

Документ також передбачає створення Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Вони мають забезпечувати практичне навчання та можуть використовувати стрілецькі тири, полігони та іншу інфраструктуру сектору безпеки і оборони.

Орган, який є засновником Центру підготовки громадян до національного спротиву, зобов’язаний забезпечити його фінансування в обсязі витрат, необхідних для його повноцінного функціонування та розвитку, зокрема:

Оплати праці і виплати нарахувань на заробітну плату;

Матеріально-технічного оснащення;

Утримання або оренди приміщень та оплати комунальних послуг і страхування майна;

Закупівлі, експлуатації (використання), обслуговування та зберігання зброї, макетів (навчальної) зброї, тренажерних комплексів, навчального медичного обладнання, засобів цивільного захисту та інших предметів, необхідних для проведення тренувань і навчань.

Підготовка до національного спротиву пропонується як обов’язкова складова освітнього процесу для:

здобувачів вищої та фахової передвищої освіти;

учнів старших класів у межах освітньої програми.

Також передбачені винятки для окремих категорій студентів, зокрема осіб з інвалідністю, тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а також представників релігійних організацій із відповідними обмеженнями щодо використання зброї.

Також законопроєкт передбачає можливість відрахування здобувача освіти за неуспішне неуспішне складання підсумкового контролю або відмова від вивчення навчальної дисципліни “Основи національного спротиву”.

Нові підходи до військового обліку, держслужби та професійної підготовки

Законопроєкт, зокрема, пропонує уточнити підхід до направлення громадян на базову військову службу. Йдеться про придатних за станом здоров’я чоловіків, які перебувають на військовому обліку призовників і яким на момент відправлення виповнилося 18 років, але вони ще не досягли 25-річного віку. Жінки можуть проходити базову військову службу виключно на добровільній основі.

Зокрема, законопроєкт пропонує встановити, що на державну службу вперше не може вступити чоловік віком до 60 років, який не проходив військову службу, за винятком осіб, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров’я. Аналогічний підхід застосовується і до вимог щодо прокурорів: ними може бути громадянин України з вищою юридичною освітою, знанням державної мови та необхідним стажем роботи (залежно від рівня посади), який проходив військову службу, за винятком осіб, визнаних непридатними за станом здоров’я.

Поліцейські, які вперше приймаються на службу, зобов’язані пройти первинну професійну підготовку за освітніми програмами, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України, для набуття необхідних навичок виконання службових повноважень.

Також визначено, що для курсантів і слухачів, які вступили на навчання з числа цивільних осіб за державним замовленням у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що готують поліцейських, дисципліни первинної професійної підготовки включаються до освітніх програм і вивчаються вже на першому курсі.

Водночас значно розширюються повноваження органів місцевого самоврядування. Згідно із законопроєктом їм пропонується надати право створювати центри підготовки громадян до національного спротиву, призначати їх керівників, фінансувати діяльність, виділяти землю, приміщення та матеріально-технічні ресурси, а також контролювати їх роботу. Крім того, на рівні місцевих державних адміністрацій передбачається запровадження посади заступника голови з питань оборони з числа військовослужбовців. Обласні та районні ради, зі свого боку, отримають повноваження ухвалювати рішення про створення центрів підготовки до національного спротиву та фінансувати їх, а також затверджувати відповідні програми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.