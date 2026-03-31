Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 марта приняла законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению. За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

Таким образом Верховная Рада сделала шаг к подготовке граждан к национальному сопротивлению и реформированию военно-патриотического обучения в учебных заведениях. Законопроект предусматривает внедрение новой модели подготовки, которая будет охватывать школьников, студентов и взрослое население, а также создание специальных центров подготовки в регионах.

Необходимость изменения действующего законодательства возникла на фоне длительной полномасштабной войны и потребности в системном усилении обороноспособности государства. Законопроект появился как ответ на современные вызовы.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений сразу в ряд законов, в частности «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной службе», «О прокуратуре», «О Национальной полиции», а также в законодательство о местном самоуправлении и мобилизации.

«Основы национального сопротивления» вместо старой системы

Законопроект предусматривает введение учебной дисциплины «Основы национального сопротивления» и обновление предмета «Защита Украины».

Документ также предусматривает создание центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Они должны обеспечивать практическое обучение и могут использовать стрелковые тиры, полигоны и другую инфраструктуру сектора безопасности и обороны.

Орган, являющийся учредителем центра подготовки граждан к национальному сопротивлению, обязан обеспечить его финансирование в объёме расходов, необходимых для полноценного функционирования и развития, в частности:

оплата труда и начисления на заработную плату;

материально-техническое оснащение;

содержание или аренда помещений и оплата коммунальных услуг, а также страхование имущества;

закупка, эксплуатация (использование), обслуживание и хранение оружия, макетов (учебного) оружия, тренажёрных комплексов, учебного медицинского оборудования, средств гражданской защиты и других предметов, необходимых для проведения тренировок и учений.

Подготовка к национальному сопротивлению предлагается как обязательная составляющая образовательного процесса для:

соискателей высшего и профессионального предвысшего образования;

учащихся старших классов в рамках образовательной программы.

Также предусмотрены исключения для отдельных категорий студентов, в частности лиц с инвалидностью, тех, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также представителей религиозных организаций с соответствующими ограничениями относительно использования оружия.

Также законопроект предусматривает возможность отчисления обучающегося за неуспешную сдачу итогового контроля либо отказ от изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Новые подходы к воинскому учёту, госслужбе и профессиональной подготовке

Законопроект, в частности, предлагает уточнить подход к направлению граждан на базовую военную службу. Речь идёт о годных по состоянию здоровья мужчинах, которые состоят на воинском учёте призывников и которым на момент направления исполнилось 18 лет, но они ещё не достигли 25-летнего возраста. Женщины могут проходить базовую военную службу исключительно на добровольной основе.

В частности, законопроект предлагает установить, что на государственную службу впервые не может поступить мужчина до 60 лет, который не проходил военную службу, за исключением лиц, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Аналогичный подход применяется и к требованиям к прокурорам: ими может быть гражданин Украины с высшим юридическим образованием, знанием государственного языка и необходимым стажем работы (в зависимости от уровня должности), который проходил военную службу, за исключением лиц, признанных непригодными по состоянию здоровья.

Полицейские, впервые принимаемые на службу, обязаны пройти первичную профессиональную подготовку по образовательным программам, утверждённым Министерством внутренних дел Украины, для получения необходимых навыков выполнения служебных полномочий.

Также определено, что для курсантов и слушателей, поступивших на обучение из числа гражданских лиц по государственному заказу в учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, готовящие полицейских, дисциплины первичной профессиональной подготовки включаются в образовательные программы и изучаются уже на первом курсе.

Одновременно значительно расширяются полномочия органов местного самоуправления. Согласно законопроекту, им предлагается предоставить право создавать центры подготовки граждан к национальному сопротивлению, назначать их руководителей, финансировать деятельность, выделять землю, помещения и материально-технические ресурсы, а также контролировать их работу. Кроме того, на уровне местных государственных администраций предусматривается введение должности заместителя председателя по вопросам обороны из числа военнослужащих. Областные и районные советы, в свою очередь, получат полномочия принимать решения о создании центров подготовки к национальному сопротивлению и финансировать их, а также утверждать соответствующие программы.

