Нові правила для онлайн-заробітку передбачатимуть податок 5% і автоматичну сплату через платформи

Кабінет Міністрів схвалив пакет із трьох законопроєктів, які передбачають зміни до податкового та банківського законодавства.

Як уже писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів 30 березня схвалив пакет із трьох законопроєктів, які передбачають зміни до податкового та банківського законодавства. Однією з ключових новацій стане впорядкування оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи.

Як пояснюють в уряді, значна частина таких доходів наразі перебуває «в тіні» через відсутність чітких правил. Це призводить як до втрат бюджету в умовах війни, так і створює неконкурентні умови між тими, хто відповідально сплачує податки, і тими, хто залишається працювати в «тіньовому» секторі.

Для врегулювання цього питання уряд пропонує умови оподаткування доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи:

ставка ПДФО – 5% (замість діючої на сьогодні ставки 18%);

податковим агентом виступає оператор платформи (тобто податки сплачуються платформою за фізособу).

Також встановлюються чіткі критерії для застосування цього режиму для фізосіб:

Здійснюють діяльність без найманих працівників;

Не є самозайнятими особами (не ФОПи);

Використовують окремий рахунок для діяльності;

Мають річний дохід у межах встановленого ліміту (не може перевищувати 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (приблизно 7,2 мільйонів гривень станом на 01.01.2026);

Не здійснюють продаж підакцизних товарів:

не потрібно буде сплачувати податки за разові, некомерційні продажі особистих чи побутових речей (якщо дохід від таких продажів не перевищує 2 тисячі євро за рік). Такий підхід є аналогічним до норм, застосованих у ЄС;

не потрібно відкривати окремий банківський рахунок, якщо загальна річна сума доходу від продажу товарів не перевищує 2 тис. євро.

Як вказують у Мінфіні, електронні «дошки оголошень», на яких здійснюється тільки реклама або інформування щодо товару або послуги, не підпадатимуть під нове регулювання.

На думку уряду, такий підхід стимулює декларування доходів, спрощує адміністрування податків, дозволяє поступово виводити ці доходи з «тіні» без надмірного податкового навантаження.

Передбачається, що зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

