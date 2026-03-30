  1. Законодательство
  2. / В Украине

Новые правила для онлайн-заработка будут предусматривать налог 5% и автоматическую уплату через платформы

13:46, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров одобрил пакет из трех законопроектов, предусматривающих изменения в налоговое и банковское законодательство.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров 30 марта одобрил пакет из трех законопроектов, предусматривающих изменения в налоговое и банковское законодательство. Одной из ключевых новаций станет упорядочение налогообложения доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как поясняют в правительстве, значительная часть таких доходов сейчас находится «в тени» из-за отсутствия четких правил. Это приводит как к потерям бюджета в условиях войны, так и создает неконкурентные условия между теми, кто добросовестно платит налоги, и теми, кто продолжает работать в «теневом» секторе.

Для урегулирования этого вопроса правительство предлагает условия налогообложения доходов физлиц, полученных через цифровые платформы:

  • ставка НДФЛ – 5% (вместо действующей на сегодня ставки 18%);
  • налоговым агентом выступает оператор платформы (то есть налоги уплачиваются платформой за физлицо).

Также устанавливаются четкие критерии для применения этого режима для физлиц:

  • осуществляют деятельность без наемных работников;
  • не являются самозанятыми лицами (не ФЛП);
  • используют отдельный счет для деятельности;
  • имеют годовой доход в пределах установленного лимита (не может превышать 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (примерно 7,2 миллиона гривен по состоянию на 01.01.2026);
  • не осуществляют продажу подакцизных товаров:

- не нужно будет уплачивать налоги за разовые, некоммерческие продажи личных или бытовых вещей (если доход от таких продаж не превышает 2 тысячи евро в год). Такой подход аналогичен нормам, применяемым в ЕС;

- не нужно открывать отдельный банковский счет, если общая годовая сумма дохода от продажи товаров не превышает 2 тыс. евро.

Как указывают в Минфине, электронные «доски объявлений», на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, не будут подпадать под новое регулирование.

По мнению правительства, такой подход стимулирует декларирование доходов, упрощает администрирование налогов, позволяет постепенно выводить эти доходы из «тени» без чрезмерной налоговой нагрузки.

Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект правительство Украина МВФ налоги Налоговый кодекс Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]