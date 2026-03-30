Новые правила для онлайн-заработка будут предусматривать налог 5% и автоматическую уплату через платформы

Кабинет Министров одобрил пакет из трех законопроектов, предусматривающих изменения в налоговое и банковское законодательство.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров 30 марта одобрил пакет из трех законопроектов, предусматривающих изменения в налоговое и банковское законодательство. Одной из ключевых новаций станет упорядочение налогообложения доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы.

Как поясняют в правительстве, значительная часть таких доходов сейчас находится «в тени» из-за отсутствия четких правил. Это приводит как к потерям бюджета в условиях войны, так и создает неконкурентные условия между теми, кто добросовестно платит налоги, и теми, кто продолжает работать в «теневом» секторе.

Для урегулирования этого вопроса правительство предлагает условия налогообложения доходов физлиц, полученных через цифровые платформы:

ставка НДФЛ – 5% (вместо действующей на сегодня ставки 18%);

налоговым агентом выступает оператор платформы (то есть налоги уплачиваются платформой за физлицо).

Также устанавливаются четкие критерии для применения этого режима для физлиц:

осуществляют деятельность без наемных работников;

не являются самозанятыми лицами (не ФЛП);

используют отдельный счет для деятельности;

имеют годовой доход в пределах установленного лимита (не может превышать 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (примерно 7,2 миллиона гривен по состоянию на 01.01.2026);

не осуществляют продажу подакцизных товаров:

- не нужно будет уплачивать налоги за разовые, некоммерческие продажи личных или бытовых вещей (если доход от таких продаж не превышает 2 тысячи евро в год). Такой подход аналогичен нормам, применяемым в ЕС;

- не нужно открывать отдельный банковский счет, если общая годовая сумма дохода от продажи товаров не превышает 2 тыс. евро.

Как указывают в Минфине, электронные «доски объявлений», на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, не будут подпадать под новое регулирование.

По мнению правительства, такой подход стимулирует декларирование доходов, упрощает администрирование налогов, позволяет постепенно выводить эти доходы из «тени» без чрезмерной налоговой нагрузки.

Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

