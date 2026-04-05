  1. В Україні
  2. / У світі

Війна США та Ізраїлю з Іраном загрожує поставкам Україні систем Patriot – Зеленський

11:11, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленський висловив занепокоєння через вплив війни на Близькому Сході на підтримку України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що тривала війна між США та Ізраїлем проти Ірану може скоротити військову допомогу для України, зокрема поставки систем ППО Patriot.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пише The Washington Post, Президент зазначив, що глобальні пріоритети Вашингтона змінюються через конфлікт на Близькому Сході, що ставить під загрозу критично необхідні поставки американських систем протиповітряної оборони. Зеленський підкреслив, що Україні відчайдушно потрібні ракети Patriot для захисту від щоденних російських обстрілів і перехоплення балістичних ракет.

«Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні», – сказав Зеленський, додавши, що тривала війна в Ірані може ще більше зменшити підтримку для України. Він також зазначив, що обмежені обсяги постачань Patriot з кожним днем стають ще меншими, що створює додаткові ризики для українських міст.

Як зазначає видання, Президент сподівався на допомогу європейських партнерів у закупівлі цих систем, але триваючий конфлікт на Близькому Сході вже спричинив економічні та ресурсні обмеження, які ускладнюють забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]