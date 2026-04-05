Війна США та Ізраїлю з Іраном загрожує поставкам Україні систем Patriot – Зеленський

Зеленський висловив занепокоєння через вплив війни на Близькому Сході на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що тривала війна між США та Ізраїлем проти Ірану може скоротити військову допомогу для України, зокрема поставки систем ППО Patriot.

Як пише The Washington Post, Президент зазначив, що глобальні пріоритети Вашингтона змінюються через конфлікт на Близькому Сході, що ставить під загрозу критично необхідні поставки американських систем протиповітряної оборони. Зеленський підкреслив, що Україні відчайдушно потрібні ракети Patriot для захисту від щоденних російських обстрілів і перехоплення балістичних ракет.

«Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні», – сказав Зеленський, додавши, що тривала війна в Ірані може ще більше зменшити підтримку для України. Він також зазначив, що обмежені обсяги постачань Patriot з кожним днем стають ще меншими, що створює додаткові ризики для українських міст.

Як зазначає видання, Президент сподівався на допомогу європейських партнерів у закупівлі цих систем, але триваючий конфлікт на Близькому Сході вже спричинив економічні та ресурсні обмеження, які ускладнюють забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони.

