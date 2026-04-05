Война США и Израиля с Ираном угрожает поставкам Украине систем Patriot – Зеленский

Зеленский выразил обеспокоенность в связи с влиянием войны на Ближнем Востоке на поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что затянувшаяся война между США и Израилем против Ирана может привести к сокращению военной помощи Украине, в частности поставок систем ПВО Patriot.

Как пишет The Washington Post, президент отметил, что глобальные приоритеты Вашингтона меняются из-за конфликта на Ближнем Востоке, что ставит под угрозу крайне необходимые поставки американских систем противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что Украине отчаянно нужны ракеты Patriot для защиты от ежедневных российских обстрелов и перехвата баллистических ракет.

«Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом», — сказал Зеленский, добавив, что затянувшаяся война в Иране может еще больше уменьшить поддержку Украины. Он также отметил, что ограниченные объемы поставок Patriot с каждым днем становятся еще меньше, что создает дополнительные риски для украинских городов.

Как отмечает издание, президент надеялся на помощь европейских партнеров в закупке этих систем, но продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке уже вызвал экономические и ресурсные ограничения, которые затрудняют обеспечение Украины необходимыми средствами противовоздушной обороны.

