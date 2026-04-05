Рада планує залучити донорську підтримку для доплат посадовцям у розмірі до 50%

У парламенті розглядають зміни, які дозволять стимулювати роботу посадовців із міжнародними проєктами через додаткові виплати.

В Україні частина посадових осіб виконує додаткові функції, пов’язані з реалізацією міжнародних програм. Мова йде про підготовку грантових заявок, супровід проєктів, переговори з партнерами та звітність — тобто завдання, які потребують спеціальних знань, зокрема у сфері проєктного менеджменту, що в результаті створює додаткове навантаження для працівників.

Хоча в міжнародних програмах і грантах передбачені кошти на оплату праці відповідних фахівців, чинне законодавство наразі обмежує можливість отримання додаткових виплат посадовими особами.

Наразі оплата праці посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, що передбачено статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Відповідно до цього Закону, посадові особи отримують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень. Умови оплати праці визначаються Кабінетом Міністрів України. Водночас Закон України «Про запобігання корупції» встановлює обмеження щодо здійснення іншої оплачуваної діяльності, за винятком викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, а також інструкторської та суддівської практики у спорті. Також закон обмежує додаткові виплати за роботу над грантовими проєктами.

У відповідь на це у Верховній Раді у листопаді 2023 року зареєстровано законопроєкт №10284 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва».

Йдеться про розширення джерел формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Якщо чинна редакція передбачає його формування виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, то запропоновані зміни доповнюють його коштами, що надходять у межах програм міжнародної допомоги та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій і донорських установ.

Також законопроєктом №10284 запроваджується механізм виплати за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків у межах міжнародних програм і проєктів. Така виплата здійснюється за рахунок коштів відповідних програм або грантів і визначається в межах їх бюджету. Водночас встановлюється граничне обмеження — її розмір не може перевищувати 50 % середньої заробітної плати посадової особи. Зокрема, для державних службовців рішення про її встановлення приймає керівник державної служби, а для посадових осіб місцевого самоврядування — керівник органу за поданням безпосереднього керівника.

Таким чином законопроєкт має врегулювати проблему додаткового навантаження на посадових осіб органів місцевого самоврядування, яка виникає під час реалізації міжнародних проєктів, та встановити єдині правила нарахування додаткової оплати.

Як писала «Судово-юридична газета» законопроєкт уже пройшов перше читання, а також Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.

