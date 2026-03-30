Рада планирует привлечь донорскую поддержку для доплат должностным лицам в размере до 50%

В парламенте рассматривают изменения, которые позволят стимулировать работу должностных лиц с международными проектами через дополнительные выплаты.

В Украине часть должностных лиц выполняет дополнительные функции, связанные с реализацией международных программ. Речь идет о подготовке грантовых заявок, сопровождении проектов, переговорах с партнерами и отчетности — то есть задачах, которые требуют специальных знаний, в частности в сфере проектного менеджмента, что в результате создает дополнительную нагрузку для работников.

Хотя в международных программах и грантах предусмотрены средства на оплату труда соответствующих специалистов, действующее законодательство в настоящее время ограничивает возможность получения дополнительных выплат должностными лицами.

В настоящее время оплата труда должностных лиц органов местного самоуправления осуществляется за счет средств местных бюджетов, что предусмотрено статьей 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления». Согласно этому Закону, должностные лица получают заработную плату, размер которой должен обеспечивать достаточный уровень жизни. Условия оплаты труда определяются Кабинетом Министров Украины.

В то же время Закон Украины «О предотвращении коррупции» устанавливает ограничения относительно осуществления иной оплачиваемой деятельности, за исключением преподавательской, научной, творческой деятельности, медицинской практики, а также инструкторской и судейской практики в спорте. Также закон ограничивает дополнительные выплаты за работу над грантовыми проектами.

В ответ на это в Верховной Раде в ноябре 2023 года зарегистрирован законопроект №10284 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества».

Речь идет о расширении источников формирования фонда оплаты труда должностных лиц местного самоуправления. Если действующая редакция предусматривает его формирование исключительно за счет средств местного бюджета, то предложенные изменения дополняют его средствами, поступающими в рамках программ международной помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений.

Также законопроектом №10284 вводится механизм выплаты за дополнительную нагрузку, связанную с выполнением обязанностей в рамках международных программ и проектов. Такая выплата осуществляется за счет средств соответствующих программ или грантов и определяется в пределах их бюджета. В то же время устанавливается предельное ограничение — ее размер не может превышать 50 % средней заработной платы должностного лица. В частности, для государственных служащих решение о ее установлении принимает руководитель государственной службы, а для должностных лиц местного самоуправления — руководитель органа по представлению непосредственного руководителя.

Таким образом законопроект должен урегулировать проблему дополнительной нагрузки на должностных лиц органов местного самоуправления, которая возникает при реализации международных проектов, и установить единые правила начисления дополнительной оплаты.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект уже прошел первое чтение, а также Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление о мониторинге выполнения так называемой Матрицы реформ. Матрица реформ — это аналитический инструмент, который систематизирует условия и рекомендации международных партнеров и позволяет отслеживать их выполнение. Она охватывает более 200 реформ и более 400 индикаторов, закрепленных в договоренностях с ЕС, программе Ukraine Facility, меморандуме с МВФ и соглашениях со Всемирным банком.

