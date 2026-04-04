Зеленський прибув до Стамбула для переговорів із Ердоганом, відео

Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де зустрінеться та проведе переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де має провести переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це журналістам повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Стамбула для переговорів із з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", – зазначив Никифоров.

У межах візиту до Туреччини Володимир Зеленський також планує зустрітися з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Сам Президент згодом уточнив, що у нього зпланована низка важливих зустрічей, зокрема переговори з президентом Туреччини Ердоганом.

За словами глави держави, вони обговорять посилення двостороннього партнерства. Йдеться, зокрема, про співпрацю задля захисту життя людей, забезпечення стабільності та гарантування безпеки як у Європі, так і на Близькому Сході.

