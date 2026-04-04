Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом, видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Президент прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — отметил Никифоров.

В рамках визита в Турцию Владимир Зеленский также планирует встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Сам Президент впоследствии уточнил, что у него спланирован ряд важных встреч, в том числе переговоры с президентом Турции Эрдоганом.

По словам главы государства, они обсудят ужесточение двустороннего партнерства. Речь идет, в частности, о сотрудничестве для защиты жизни людей, обеспечения стабильности и обеспечения безопасности как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Зеленский подчеркнул, что совместные действия и координация усилий с партнерами позволяют добиваться наилучших результатов.

