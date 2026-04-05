  В Україні

Росія надала Ірану розвіддані для атак на цивільну інфраструктуру Ізраїлю – Зеленський

12:41, 5 квітня 2026
Президент України заявив, що РФ надала Тегерану супутникові дані про енергетичні об’єкти, повторюючи досвід ударів по Україні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія сприяла Ірану в нанесенні ударів по території Ізраїлю, надавши супутникові розвіддані про енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, йдеться про близько 50–53 об’єкти цивільного призначення, без жодного військового значення.

«Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання. Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з «шахедами» – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей», – зазначив Зеленський.

росія війна Володимир Зеленський Іран Ізраїль

