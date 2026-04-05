Россия предоставила Ирану разведданные для атак на гражданскую инфраструктуру Израиля – Зеленский

Президент Украины заявил, что РФ предоставила Тегерану спутниковые данные об энергетических объектах, повторяя опыт ударов по Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия содействовала Ирану в нанесении ударов по территории Израиля, предоставив спутниковые разведданные об энергетической инфраструктуре страны. По его словам, речь идет о примерно 50–53 объектах гражданского назначения, не имеющих никакого военного значения.

«Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системам водоснабжения. Конечно, весь опыт, который Россия приобрела во время войны против Украины, передается Ирану. Так было с «шахедами» — такими же дронами, как у россиян, только под другим названием и усовершенствованными до новых моделей», — отметил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.