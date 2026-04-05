У Дії попередили про можливі збої в програмі «Ветеранський спорт»

У застосунку повідомляють про технічні оновлення, через які подання заяв може супроводжуватися тимчасовими відмовами.

У застосунку Дія повідомили про нестабільну роботу послуги в межах програми «Ветеранський спорт». Причиною називають технічні оновлення, які наразі тривають.

Зазначається, що під час подання заяв користувачі можуть стикатися з тимчасовими складнощами або отримувати технічні відмови. Зокрема, повідомлення «Вичерпано ліміт подання заяв» не означає завершення прийому заявок.

У Дії наголошують, що дедлайн подання заяв встановлений до 20 квітня, тож часу для участі у програмі достатньо.

Наразі команда сервісу разом із Міністерством у справах ветеранів працює над усуненням технічних проблем. Про відновлення стабільної роботи послуги обіцяють повідомити додатково.

