  1. В Україні

У Дії попередили про можливі збої в програмі «Ветеранський спорт»

10:17, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У застосунку повідомляють про технічні оновлення, через які подання заяв може супроводжуватися тимчасовими відмовами.
Фото: Дія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку Дія повідомили про нестабільну роботу послуги в межах програми «Ветеранський спорт». Причиною називають технічні оновлення, які наразі тривають.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що під час подання заяв користувачі можуть стикатися з тимчасовими складнощами або отримувати технічні відмови. Зокрема, повідомлення «Вичерпано ліміт подання заяв» не означає завершення прийому заявок.

У Дії наголошують, що дедлайн подання заяв встановлений до 20 квітня, тож часу для участі у програмі достатньо.

Наразі команда сервісу разом із Міністерством у справах ветеранів працює над усуненням технічних проблем. Про відновлення стабільної роботи послуги обіцяють повідомити додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани Дія спорт

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]