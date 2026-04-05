В приложении «Дія» предупредили о возможных сбоях в программе «Ветеранский спорт»

В приложении «Дія» сообщили о нестабильной работе сервиса в рамках программы «Ветеранский спорт». Причиной называют технические обновления, которые в настоящее время продолжаются.

Отмечается, что при подаче заявок пользователи могут сталкиваться с временными сложностями или получать технические отказы. В частности, сообщение «Исчерпан лимит подачи заявок» не означает завершение приема заявок.

В «Дії» подчеркивают, что крайний срок подачи заявок установлен до 20 апреля, поэтому времени для участия в программе достаточно.

В настоящее время команда сервиса совместно с Министерством по делам ветеранов работает над устранением технических проблем. О возобновлении стабильной работы сервиса обещают сообщить дополнительно.

